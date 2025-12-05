Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert

Der Eurovision Song Contest gilt als die größte Musikshow der Welt. 160 Millionen Menschen schauten das Finale 2025. Er ist der größte und spektakulärste Musikwettbewerb, der seit 1956 jährlich stattfindet.

Nach dem Sieg 2025 ist Österreich im kommenden Jahr (16. Mai) Gastgeber. Ausrichter ist der ORF. Schauplatz ist Wien. Sowohl der Sender als auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigen wenig Verständnis für Boykott-Ankündigungen aus mehreren europäischen Ländern wegen Israel. Ludwig sagte, er sei generell „skeptisch, was den Boykott von Künstlerinnen und Künstlern angeht – insbesondere, wenn es ihre Herkunft betrifft.“