Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert

Der Eurovision Song Contest (ESC) verkommt immer mehr zum Politikum. Nach einer hitzigen Debatte der 68 Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion EBU am Donnerstag in Wien darf Israel am ESC 2026 in Wien teilnehmen. Einige Länder reagierten daraufhin verschnupft und sagten ihre Teilnahme ab. Jetzt fordert Spanien aber sogar den Ausschluss eines weiteren Landes ...
Die Fronten sind aktuell ziemlich verhärtet: Spanien, Slowenien, die Niederlande und Irland fordern vehement den Ausschluss Israels und gaben die fixe Absage bekannt. Als weitere Wackelkandidaten gelten etwa noch Island, Belgien, Schweden und Finnland..
Deutschland droht bei Israel-Ausschluss mit Absage
Als Grund nennen die Boykottländer die hohe Zahl palästinensischer Opfer im Gaza-Krieg. Parallel dazu gibt es wiederum Gerüchte, wonach Deutschland über ein Fernbleiben nachdenkt, sollte Israel nicht teilnehmen dürfen. Freudig auf die Zulassung Israels reagierte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sowie die heimischen Politspitzen.
Spanien einer der wichtigsten ESC-Geldgeber
Laut dem Schweizer „Blick“, der sich auf die spanische Zeitung „20 Minutos“ beruft, sorgt nun eine weitere Ankündigung der spanischen Delegation, die nicht nur Israel betrifft, für zusätzlichen Zündstoff. So sollen Vertreter des spanischen Rundfunks RTVE intern gefordert haben, „dass sämtliche Länder, die in einen Krieg verwickelt sind, nicht am ESC teilnehmen sollen“. So hätte diese Forderung klarerweise auch Konsequenzen für die Ukraine, das sich 2014 im Krieg mit Russland befindet. Russland wurde bekanntlich bereits 2022 vom Wettbewerb ausgeschlossen. Spanien gehört wie Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien zu den wichtigsten Geldgebern des ESC, der am 16. Mai 2026 vom ORF ausgerichtet wird.
Die Leitungen der EBU und von Eurovision verursachen eine der größten internen Spannungen in der Geschichte der Organisation.
Alfonso Morales, Generalsekretär des spanischen Rundfunks RTVE
RTVE reagierte zudem mit scharfen Worten auf die Entscheidung, Israel am ESC teilnehmen zu lassen. „Diese Entscheidung verstärkt das Misstrauen von RTVE gegenüber der Organisation des Festivals und bestätigt den politischen Druck, der auf diesem lastet“, zitiert „20 Minutos“.
Neues Maßnahmenpaket sichert den Ländern die Teilnahme
Doch die Befürworter von Ausschlüssen haben aktuell schlechte Karten. Denn beim Treffen am EBU-Hauptsitz von Genf am Donnerstag wurde ein bereits im Vorfeld kommuniziertes Paket an Regeländerungen angenommen, mit dem die Unparteilichkeit des Bewerbs gesichert werden soll. Heißt: Alle EBU-Mitglieder, die eine Teilnahme wünschen, dürfen daran nicht gehindert werden. Damit ist der Weg frei für Israel und der Ukraine praktisch frei.
Der ORF reagiert ob des aktuellen Zwists relativ gelassen und wundert sich über den rigorosen Vorstoß Spaniens. „Es war am Donnerstag eine sehr zivilisierte Diskussion, bei dem der Ausschluss der Ukraine auch von spanischer Seite her kein Thema war“, so der Sender gegenüber der „Krone“.
Der Eurovision Song Contest gilt als die größte Musikshow der Welt. 160 Millionen Menschen schauten das Finale 2025. Er ist der größte und spektakulärste Musikwettbewerb, der seit 1956 jährlich stattfindet.
Nach dem Sieg 2025 ist Österreich im kommenden Jahr (16. Mai) Gastgeber. Ausrichter ist der ORF. Schauplatz ist Wien. Sowohl der Sender als auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigen wenig Verständnis für Boykott-Ankündigungen aus mehreren europäischen Ländern wegen Israel. Ludwig sagte, er sei generell „skeptisch, was den Boykott von Künstlerinnen und Künstlern angeht – insbesondere, wenn es ihre Herkunft betrifft.“
Neue Länder 2026 fix dabei
Man werde sich auch noch bis 10. Dezember um die vier „Rebellen“, die wegen Israel nicht teilnehmen wollen, bemühen. „Aber durch die fixe Zusage von Rumänien, Moldawien und Bulgarien sowie das Interesse von Kanada ist das Teilnehmerfeld erweitert“, heißt es aus dem ORF.
Endgültige Teilnehmerliste vor Weihnachten
Die endgültige Liste aller Teilnehmerländer will die EBU noch vor Weihnachten vorlegen. Erst dann ist wirklich klar, wer konkret beim 70. Eurovision Song Contest in Wien mit von der Partie ist. Die beiden Halbfinals gehen am 12. und 14. Mai sowie das große Finale am 16. Mai in der Wiener Stadthalle über die Bühne. Der ORF-Generaldirektor hatte sich im Vorfeld zuversichtlich gezeigt, dass man bei der Zahl der beteiligten Länder einen Rekordwert erzielen könne.
