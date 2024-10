Oberster Militär fehlt bei Nationalfeiertag

Kurzfristiger Ersatz für den Generalstabschef am Heldenplatz

Der Generalstabschef nimmt normalerweise bei den Feierlichkeiten am 26. Oktober am Heldenplatz eine wichtige Rolle ein. Er begleitet sowohl den Bundespräsidenten als auch die Regierungssitze bei den Kranzniederlegungen und ist den ganzen Tag an vorderster Front dabei. Als Ersatz ist Generalleutnant Erich Csitkovits, Kommandant der Landesverteidigungsakademie, eingesprungen.