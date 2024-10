Geschichte, Fakten und Infos zum Nationalfeiertag

Am Nationalfeiertag wird das Bundesheer wie gewohnt in Wien – und heuer auch in Salzburg in der Schwarzenberg-Kaserne – zu einer Informations- und Leistungsschau laden. In Wien ist es die 29. Leistungsschau dieser Art. Hunderte Rekruten werden ab 11 Uhr am Heldenplatz angelobt, der Bundespräsident wird zum Auftakt am Äußeren Burgtoreinen Kranz niederlegen. Neu unter den präsentierten Waffen und Fahrzeugen ist dieses Jahr der Hubschrauber „Lion“ und das Flugabwehrsystem „Skyranger“. Auch ein „Black Hawk“ wird vor den Zuschauern landen. Außerdem sollen Fallschirmspringer des Jagdkommandos ihr Können zeigen.