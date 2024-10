KI-Leistungsfähigkeit wird explosionsartig steigen

Nadella kündigte in Berlin an, dass Thyssenkrupp Automation Engineering als erstes Unternehmen plant, den Siemens Industrial Copilot weltweit einzusetzen. Die Lösung von Siemens ist ein KI-gestützter Assistent, der entwickelt wurde, um die Automatisierung und Effizienz in industriellen Prozessen zu verbessern. Er basiert auf generativer künstlicher Intelligenz von Microsoft und OpenAI und zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine zu optimieren.