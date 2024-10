Digitaler Katastrophenalarm wird ausgeweitet

Bereits am 5. Oktober wurde eine Sirenenprobe durch den neuen AT-Alert ergänzt, der akustische Signale und Textmeldungen auf Handys aktiviert hat. Mit der Einführung der Mobilfunktechnologie „Cell Broadcast“, die den AT-Alert möglich macht, komme Österreich nun einer EU-Regelung für die elektronische Kommunikation nach, so Vertreter des Innenministeriums. Zwar laufe noch der Testbetrieb, aber nach dem 5. Oktober wurde der AT-Alert bereits vierzehn Mal anlässlich von Unwettern und einmal wegen eines Brands in Niederösterreich ausgelöst.