Strandhüpfen im Paradies

One Night in Bangkok“, das ist schon einmal ein guter Anfang, wenn Sie nach Thailand reisen. Zwei oder drei wären besser, denn die Hauptstadt Thailands ist ein Erlebnis in jeder Beziehung. Wie auch immer, das Gros der Österreicher – mittlerweile mehr als 100.000 pro Jahr – zieht es weiter in Richtung Inseln. Nach Phuket etwa, die Hauptdestination. Wir haben für Sie die Top-10-Traumstrände erkundet. Für Menschen, die Ruhe in der Sonne suchen, aber auch für Erlebnishungrige.