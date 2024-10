Lehrer: Schwarz gegen Rot gegen Blau

Nun, es wurde vor der roten Bildungsdirektion demonstriert. Weshalb nicht auch vor dem Ministerium? Nun, das ist bekanntlich schwarz. Die Roten geben den Schwarzen, diese wiederum dem roten Wien die Schuld an unserer Bildungsmisere. Unabhängige Gewerkschafter sehen das Versagen bei beiden, in jedem Fall jedoch bei der FPÖ. So drehen wir uns bei der Problemlösung weiterhin munter im Kreis, leider rasant abwärts.