Eine neue Form der Regierung

Just wenige Tage nach der Wahl hat man uns reinen Wein eingeschenkt: Die wirtschaftliche Lage der Republik ist eine katastrophale. Wir befinden uns das zweite Jahr in einer Rezession, und ein gewaltiges Budgetloch hat sich aufgetan. Das Motto „Koste es, was es wolle“ der scheidenden Regierung hat uns in diese missliche Situation gebracht. Und ausgerechnet jene Partei, die da an führender Stelle tätig war, soll nunmehr wiederum an der Spitze einer Koalition der Verlierer regieren.