Um ein Viertel weniger Wohnungen verkauft

Vöcklabruck vor Linz

Am teuersten war der Wohnungskauf erstmals seit 2021 nicht mehr in Linz, sondern im Bezirk Vöcklabruck – dort stieg der Verkaufspreis um neun Prozent auf rund 261.000 Euro. Am stärksten stiegen die Preise in Rohrbach (plus 55,4 Prozent) und Schärding (24,5 Prozent). In Linz lag heuer der Durchschnittspreis bei knapp 230.000 Euro.