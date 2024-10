Finale um den dubiosen Immo-Deal am Traunsee

Eine prominent besetzte Anklagebank mit sechs Beschuldigten, ein Immobiliengeschäft, das Fragen aufwirft und ein Prozess, der schon doppelt so lange dauert, wie geplant. Heute soll der Prozess rund um den dubiosen Deal am Traunsee am Landesgericht Wels zu Ende kommen, die Urteile fallen.