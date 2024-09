Immobilien-Preise erholen sich im „Schritttempo“

„Im Mittelpunkt stehen dabei immer öfter Sanierungen, Umbauten oder auch Projekte, die in der Planungs- und Bauphase langfristiger als in den letzten Jahren gedacht werden“, sagt Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, der am Freitag mit Experten von Raiffeisen Research die Trends am Immobilienmarkt präsentierte.