Stadt sieht Handlungsbedarf bei Besuchsbegleitung

Derzeit beträgt die Wartezeit für eine Besuchsbegleitung an die sechs Monate. Das bedeutet, dass Kinder über diesen langen Zeitraum hinweg keinen Kontakt zu einem getrennt lebenden Elternteil haben können, wenn die Besuchsbegleitung vorgeschrieben wurde – ein unhaltbarer Zustand. In der Stadt und im Land Salzburg bietet aktuell nur der Verein ‘Rainbows‘ diese Dienstleistung an, was zu erheblichen Engpässen führt.