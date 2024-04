„Besuchscafé“ ist ein Notnagel für Kinder

Als Notnagel springt die Stadt Salzburg ein. Zweimal monatlich soll es bald ein „Besuchscafé“ in der Elternberatung Parsch geben – zumindest für Besuche ohne Eskalationsrisiko. SPÖ-Sozialstadträtin Andrea Brandner und ein Amtsbericht fordern das Land auf, mehr zu tun. FPÖ-Soziallandesrat Christian Pewny winkt aber ab: „Das Land betreffen nur Fälle, in denen das Kind in einer sozialpädagogischen WG oder bei Pflegeeltern lebt.“ Für diese Gruppe arbeite man an einer Lösung.