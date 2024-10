Budget für Wohnbauförderung soll größer werden

Bei zwei dringlichen Anfragen von SPÖ und Grünen sprach Wohnbau-Landesrat Martin Zauner (FPÖ) über einzelne Punkte des neuen Gesetzes. Dass in der Vergangenheit zu wenig gebaut wurde, liege nicht an einem zu geringen Budget, sondern an fehlenden Projekten, meinte er auf eine SPÖ-Frage. Und: „Das Budget wird im gemeinnützigen Bereich höher sein als heuer“, kündigte Zauner an.