Was wird aus dem Wasserstoff-Antrieb im Auto?

Weit fahren, schnell tanken – auf den ersten Blick ist die Brennstoffzelle damit eine erfreulich alltagstaugliche Alternative zum batterieelektrischen Fahren, weil so viele Nachteile des klassischen E-Autos überwunden werden können. Doch der vorschnelle Eindruck täuscht. Das Problem für den Kunden beginnt bei der Infrastruktur. Denn auch nach über drei Jahrzehnten Forschung und Vorserie, in denen die Brennstoffzelle mittlerweile zumindest in homöopathischen Stückzahlen auch auf die Straße kam, gibt es noch immer kaum Tankstellen. Kaum heißt: fünf in Österreich, 100 in Deutschland.