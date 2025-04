Diesel, Benzin, Strom, Hybrid: So kauft Österreich

Nur sehr wenige fahren täglich über 50 Kilometer

85 Prozent der Autofahrer fahren maximal 50 Kilometer am Tag, zwei Prozent spulen über 150 Kilometer täglich ab. Knapp drei Viertel der Befragten nutzen ihr Auto zwischen 16 und 60 Minuten am Tag. Knapp die Hälfte der Autobesitzer nutzen ihr Gefährt länger als fünf Jahre. Weniger als ein Jahr tun dies nur 13 Prozent, mehr als 15 Jahre 4 Prozent. Den größten Anteil weist die Nutzungsdauer von ein bis drei Jahren auf (28 Prozent), so das Umfrageergebnis.