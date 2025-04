Nissan zeigt endlich Nachfolger für den Navara

Innen ist der PHEV-Pick-up aufgeräumt und digital ausgestattet. In der Mitte des Armaturenbretts befindet sich ein 14,6 Zoll großer Touchscreen. Der Frontier wird mit Panoramadach sowie kühl- und beheizbaren Massagesitzen erhältlich sein. Noch 2025 wird er in China auf den Markt kommen. Später sollen weitere Märkte folgen. Ob Europa dabei sein wird, verrät Nissan noch nicht. Allerdings hat die Marke hier eine lange Pick-up-Tradition. Der Frontier könnte die mit dem Produktionsende das Navara in Barcelona ab 2022 entstandene Lücke wieder schließen.