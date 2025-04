PS-Branche zeigt Stärke: Die Autowelt im Overdrive

Starke Signale aus Deutschland

Zwar manifestieren die Chinesen in Shanghai einmal mehr ihre Überlegenheit. Und da ist von wenig messetauglichen Errungenschaften wie dem hochautomatisierten Fahren bis ins Gewühl der Großstädte noch gar nicht die Rede. Doch statt wie in den letzten Jahren in eine Schockstarre zu verfallen und dem Aufstieg der neuen Weltmacht tatenlos zuzusehen, wirken vor allem die deutschen Hersteller wieder etwas vitaler und froh der Hoffnung: Sei es der Zweckoptimismus, weil Amerika als Alternative in Zeiten des Zollchaos wackelt, oder weil sie es wirklich verstanden haben: Bis auf Porsche drehen in China plötzlich alle Deutschen wieder am großen Rad.