Der Countdown für das große Finale läuft!

Finale am kommenden Freitag

Welcher Winzer ganz oben auf der Siegertreppe steht, wird die Gala der Rot-Goldenen Traube am Freitag, 4. Oktober, in der Csello – Cselley Mühle in Oslip zeigen. Entscheidend wird das Urteil einer hochkarätig besetzten Jury sein, bestehend aus 160 Winzern, namhaften Experten und prominenten Ehrengästen.