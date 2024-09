Der Wahlsonntag ist auch ein Zahltag

Völlig unabhängig davon braucht es ein deutliches Mehr an direkter Demokratie, damit es uns künftig so wohlergeht wie den Schweizern. Stellen wir uns einmal vor, die Regierung hätte das Volk befragt in Sachen Energiepreise, Sanktionen, Sky Shield, Sondermilliarden für die EU und den aus meiner Sicht so wichtigen Erhalt der Neutralität. De facto hätten die Regierten besser als die Regierenden entschieden.