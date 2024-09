Italien plant Geldstrafen für helfende Piloten

Bereits im Mai hatte die italienische Regierung Flugzeugen von NGOs untersagt, Flughäfen in der Nähe der Schifffahrtsrouten von Migrantenbooten zu nutzen. Einige Organisationen missachteten das Verbot daraufhin. Auch Schiffe wurden oft in den Häfen beschlagnahmt und zu großen Umwegen gezwungen, um Migrantinnen und Migranten an Land zu bringen.