Italien will Migranten Geld für Ausreise zahlen

Vor der Abreise oder unmittelbar nach der Ankunft in der Heimat erhält laut dem Plan des Innenministeriums jeder Migrant 615 Euro in bar für die ersten Unterkunftsbedürfnisse. Weitere 2000 Euro sollen in Form von Waren und Dienstleistungen für einen sozioökonomischen Wiedereingliederungsplan im Herkunftsland zur Verfügung gestellt werden. Das soll dazu dienen, in der Heimat ein Zimmer zu mieten, ein kleines Unternehmen aufzubauen oder die Bildung der Kinder zu finanzieren.