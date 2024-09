Was uns nach der Wahl in der digitalen Welt blüht

Die netz- und technologiepolitischen Positionen der Parteien haben wir für Sie in verschiedenen Themenbereichen zusammengefasst, wobei durchaus erhebliche Unterschiede in den Standpunkten zu erkennen sind. Es gibt Überwachungsbefürworter und erbitterte Gegner, die einen plädieren bei der IT-Infrastruktur für mehr staatliche Kontrolle, die anderen sehen den Markt überreguliert. Der Digital-Euro ist für die einen der Anfang vom Ende des Bargelds und für die anderen ein Weg, unabhängiger von US-Konzernen zu werden. Und auch bei der Frage, welche Zukunftstechnologien die nächste Regierung fördern sollte, um Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, gehen die Meinungen in der Politik auseinander.