Hass im Web: Diese Partei fordert Klarnamenpflicht

„Hass im Netz“ – unter diesem Schlagwort wird seit Jahren gegen ein Problem angekämpft, das gar nicht jeder als solches empfindet. Für die einen ist es Meinungsfreiheit, für die anderen ein Fall für die Strafverfolgung – und so unterschiedlich wie das Problembewusstsein sind die Lösungsansätze der österreichischen Politik. Die einen sind für Laissez-faire, die anderen möchten am liebsten von jedem, der in ein Forum postet, den Ausweis sehen. Auch in anderen Bereichen – etwa beim Jugendschutz im Internet und dem Zugang zu sozialen Netzwerken gibt es unterschiedliche Zugänge. Hier erfahren Sie, welche österreichische Partei im Internet wofür steht.