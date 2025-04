Parken in Pinkafeld: Gäste müssen zahlen

Weniger überfüllte Seitenstraßen

Mit dem neuen Park-Konzept für Dauerparker auf öffentlichen Flächen will man in der Schulstadt ein drängendes Problem anpacken und die überfüllten Seitenstraßen und das tägliche Ringen um einen Parkplatz für die Anrainer in den Griff bekommen. „Immer wieder erreichen uns Beschwerden von Bürgern, die keinen freien Parkplatz in ihrer Straße finden, obwohl sie dort leben“, sagt Kubat. Viele Parkflächen seien werktags belegt. Oft von Dauerparkern, die gar nicht in Pinkafeld wohnen. Das könne man so nicht länger hinnehmen.