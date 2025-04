Virginia Giuffre tot! Epstein-Opfer beging Suizid

„Sie hat ihr Leben durch Suizid verloren, nachdem sie lebenslang ein Opfer von sexuellem Missbrauch und Sex-Handel war“, hieß es am Samstag in der Mitteilung der Familie der 41-Jährigen weiter. „Am Ende wurde der Tribut des Missbrauchs so hoch, dass es für Virginia unerträglich wurde, sein Gewicht zu ertragen.“ Die in Kalifornien geborene Giuffre lebte seit mehreren Jahren in Australien. Sie hinterlässt drei Kinder.