Schon wieder! Bauernhof bei Feuerinferno zerstört

Unheimliche Brandserie in Tirol! In der Nacht auf Samstag ging im Bundesland schon wieder ein Bauernhof in Flammen auf. Diesmal in Schönwies im Bezirk Landeck. Mehr als 200 Feuerwehrleute aus der gesamten Region kämpften gegen das gewaltige Inferno an. Mindestens zwei Personen wurden verletzt.