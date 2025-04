„Zero Company“: EA kündigt neues Star-Wars-Game an

Einer Pressemitteilung zufolge schlüpfen Gamer in „Star Wars Zero Company“ in die Rolle von Hawks, einem früheren Offizier der Republik, der einen Elitetrupp anführt. Erzählt werde dabei eine „düstere und authentische Geschichte in den Wirren der Klonkriege“, in deren Mittelpunkt die „Kompanie Null“ steht - eine „unkonventionelle Gruppe von Profis aus allen Teilen der Galaxis, die ihre Differenzen beilegen müssen, um nahezu Unmögliches zu leisten und einer wachsenden Bedrohung entgegenzutreten, die die Galaxis verschlingen wird, wenn sich ihr niemand in den Weg stellt.“