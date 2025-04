„David wird wieder zu alter Stärke zurückfinden!“

„Leider war zu befürchten, dass Rückschläge kommen. Er Zeit braucht, um nach der schweren Verletzung in Rhythmus zu kommen“, sagt Herbert Gager. Dessen Ex-Schützling im Austria-Nachwuchs, David Alaba, sich am Mittwoch gegen Getafe eine Muskelverletzung zuzog, im heutigen Finale der Copa del Rey in Sevilla gegen den FC Barcelona aber wieder im Kader der Madrilenen aufscheint. Der Wiener, der erst Anfang des Jahres von der schweren Knieverletzung zurückkam, erlebte zuletzt ein Auf und Ab. Gager, mit Alaba regelmäßig in Kontakt, zeigt sich nicht beunruhigt: „Es war klar, dass es kein leichter Weg wird. Aber er wird wieder Fuß fassen, zu alter Stärke zurückfinden.“