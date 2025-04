Tim Cook macht nächste Apple-Brille zur Chefsache

Das geht aus einem Bericht des Wirtschaftsnachrichtenportals Bloomberg hervor, dem ein Apple-Insider Einblick in die nächsten Hardware-Projekte des kalifornischen iPhone-Konzerns gewährte - und der gleich mehrere neue Virtual- bzw. Augmented-Reality-Brillen von Apple in Aussicht stellt, um den Vision-Pro-Flop ungeschehen zu machen und Rivale Meta Kundschaft abzujagen. Über eine der neuen Brillen, an denen Apples Hardware-Team arbeitet, sagt der Insider: „Tim Cook interessiert sich für nichts anderes.“ Aber an welchen Schrauben will der Apple-Chef genau drehen?