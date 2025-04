Die wichtigsten Neuerungen in „Mario Kart World“

Dass ein neues „Mario Kart“ in Arbeit ist, war bekannt – doch nun hat Nintendo in einem ausführlichen Streaming-Video endlich mehr über „Mario Kart World“ verraten. Ein Novum in der Seriengeschichte: Die Kurse, auf denen sich nun bis zu 24 Fahrer tummeln, sind in einer offenen Spielwelt verteilt und verbunden – wer mag, kann in Open-World-Manier von Kurs zu Kurs brettern.