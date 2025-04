Vor 50 Jahren: Augenzeuge von Saigons Untergang

Ende März begannen die amerikanischen Evakuierungsflüge für ihr südvietnamesisches Zivilpersonal und deren Familien aus den großen Stützpunkten Da Nang und Khe San zurück nach Saigon. Menschentrauben klammerten sich in Panik an die riesigen Galaxy-Transportmaschinen. Manchen gelang es, im Räderwerk unterzuschlüpfen. Die Unglücklichen erfroren in den Fahrwerkschächten. Beim Anflug in Saigon fielen sie als menschliche Eisklumpen auf die Landebahn und zerschellten in tausend Stücke. So ein Anblick geht einem nie wieder aus dem Kopf.