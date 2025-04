100 Meter tief gestürzt: Autolenker (48) tot

Der Mann aus dem Bezirk Wolfsberg war Freitagabend gegen Mitternacht mit seinem Pkw in Lavamünd von Magdalensberg kommend in Richtung Südsteirische Grenzstraße (B69). „Aus unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und stürzte über einen steilen Abhang“, erzählt die Polizei. Das Auto überschlug sich mehrmals und kam in Folge schwer beschädigt auf der etwa 100 Meter darunterliegenden Südsteirischen Grenzstraße (B69) zum Stillstand.