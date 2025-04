Bethesda enthüllt „Oblivion“-Remaster

„The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered“ hole das Spiel des Jahres 2006 mit verbessertem Gameplay und brandneuer atemberaubender Grafik in 4K-Auflösung und mit 60 Bildern pro Sekunde in die Gegenwart, so der Publisher anlässlich der Ankündigung in einer Mitteilung. Gamer können sich demnach auf eine „umfangreiche Welt“ freuen, „in der handgefertigte Details bis hin zu Stufenaufstiegssystemen, Charaktererstellung, Kampfanimationen, Spielmenüs und vieles mehr akribisch angepasst wurden.“