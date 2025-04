ÖFB-Teamgoalie Lucic? „Dagegen spricht nicht viel“

krone.at: Weil Du es ansprichst, wo siehst Du die größten Unterschiede im Fußball zwischen Österreich und Kroatien?

Lučić: Ich glaube, dass es in Kroatien die besseren Einzelspieler gibt, die Teams oft über Einzelspieler kommen, die eine Mega-Qualität haben. Das sieht man hierzulande auch an vielen Transfers, wo auf einmal 16-, 17-, 18-Jährige für 10 Millionen, 15 Millionen Euro wechseln. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, kommt das in Österreich eher selten vor, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass jemand aus Österreich in so jungen Jahren einen so großen Transfer gemacht hat. Bei Hajduk haben wir letztes Jahr einen Innenverteidiger, der fünf Spiele für uns gemacht, für knapp über 10 Millionen Euro an Tottenham verkaufen können. Das geht in Kroatien schon sehr schnell. Ich glaube, in Österreich bremsen die Vereine bei jungen Spielern eher. Da könnte man schon ein bisschen mehr Risiko nehmen, mehr Mut aufbringen könnte …