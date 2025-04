Ortschef will Aufklärung, aber mit „Schwarzstift“

Vorgangsweise absolut korrekt, die Mehrkosten haben viele Ursachen

Zu Urecht kritisierte Abläufe rund um die Errichtung des Gebäudes gäbe es in vielen Facetten, wie Dam der „Krone“ erläutert: „Nur ein Beispiel: Ursprünglich waren zwei Gruppen geplant, nach einer Umplanung sind es dann doppelt so viele geworden“, informiert Dam. Er ist sich sicher: „Nach den Vorwürfen zum Kindergartenbau werden keine Fragen offen bleiben. Es gibt viele Details – so habe etwa die Baugesellschaft freiwillig auch den vollen Grundstückspreis für ein Straßenstück bezahlt. Es wird alles aufgeklärt!“