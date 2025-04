TikTok-Trend sorgt für Chaos im Kino-Saal

Was steckt dahinter? Bei einer Szene im Film, bei der ein Baby-Zombie auf einem Huhn reitet, springen meist jugendliche Besucher auf und werfen mit Popcorn und Getränkebechern um sich. In amerikanische Kinos wurden dazu sogar echte Hühner in die Säle geschmuggelt. In Amstetten hatte die Jugendgruppe, die aus dem Melker Bezirk angereist sein dürfte, den Trend nicht ganz so genau genommen. Sie soll fast durchgehend die Vorstellung massiv gestört, Gegenstände herumgeworfen und die Einrichtung demoliert haben. „Unser Abend war völlig ruiniert“, schildert der Familienvater, der den Vorfall vor Ort nicht melden konnte: „Es war kein Personal mehr erreichbar.“