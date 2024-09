Kiew verbietet Behörden Telegram-Nutzung

Telegram-Gründer verhaftet

Telegram war im Jahr 2013 von den Durow-Brüdern Pawel und Nikolai in Russland gegründet worden. Dort, wie in weiteren ehemaligen Sowjet-Staaten, gehört Telegram zu den beliebtesten Messenger-Apps. Der russisch-französische Gründer und Vorstandschef Pawel Durow war Ende August in Frankreich festgenommen worden. Die dortige Justiz wirft ihm unter anderem vor, nicht genügend gegen die Verbreitung krimineller und extremistischer Inhalte auf Telegram zu unternehmen.