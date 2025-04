LASK gegen Austria Klagenfurt – ab 17 Uhr LIVE

Gegen Austria Klagenfurt sollen für den LASK aller guten Dinge vier sein. Die Athletiker peilen in der Fußball-Bundesliga daheim gegen die Kärntner den vierten Sieg im vierten Saison-Duell an. Für Maximilian Ritscher ist es nach der Trennung von Markus Schopp der zweite Auftritt als Interimstrainer, am Dienstag gab es beim Debüt des 31-Jährigen am Wörthersee ein 4:1. „Wir werden an das Rückspiel mit derselben Haltung herangehen“, kündigte Ritscher an.