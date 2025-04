Dritter Sieg in Folge für den Floridsdorfer AC

Der FAC ist dem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Liga wieder ein großes Stück näher gerückt. Die Floridsdorfer setzten sich am Samstag vor eigenem Publikum gegen Amstetten mit 1:0 durch, feierten den dritten Zu-Null-Sieg in Folge und schafften in der Tabelle den Sprung auf Rang elf.