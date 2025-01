Was Autos heute alles über ihre Besitzer wissen

Besonders beunruhigend war, dass die beiden die Standortdaten des Autos auslesen konnten. Sie konnten nicht nur sehen, wo das Auto war, sondern auch, wo es im vergangenen Jahr überall hingefahren war. Die Standortdaten waren so detailliert, dass Curry die Arztbesuche seiner Mutter, die Häuser ihrer Freunde und sogar ihren Parkplatz vor der Kirche ausforschen konnte. Curry und sein Kollege hätten potenziell Millionen Subaru-Fahrzeuge in aller Welt anzapfen können – und sehen in dem Hack einen Weckruf für die ganze Branche. Fahrzeugdaten sammeln nämlich nicht nur Subarus ...