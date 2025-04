Kickl poltert: „Regierung trickst sich selbst aus“

Kickl: Illegale Migration insgesamt gehört gestoppt

Es sei zwar richtig, dass durch die Vielzahl an illegalen Einwanderer Verwaltung, Gerichte, das Gesundheitssystem und das Bildungssystem überlastet seien. Aber deshalb müsse man die Zahlen reduzieren, indem man an allen Stellschrauben dreht – und nicht nur beim Familiennachzug. „Das ist genauso kompatibel mit dem europäischen Recht wie das Kappen des Zugangs zur Mindestsicherung für die illegalen Einwanderer“, so Kickl.