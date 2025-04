Diamond League: Duplantis weiter nicht zu schlagen

Stabhochsprung-Dominator Armand Duplantis hat die Freiluft-Saison beim Diamond-League-Auftakt mit dem nächsten souveränen Sieg eröffnet. In Xiamen (China) reichten dem Weltrekordler 5,92 m. Duplantis hatte erst Anfang März seinen eigenen Rekord auf 6,27 m verbessert. Am Samstag scheiterte er bei allen drei Versuchen an 6,01 m.