SCR Altach gegen WSG Tirol – ab 17 Uhr LIVE

Die WSG Tirol könnte gegen ihren Lieblingsgegner einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt schaffen. Alle drei bisherigen Saisonduelle mit dem SCR Altach haben die Wattener gewonnen – sollte am Samstag (17.00 Uhr) in der Cashpoint Arena der vierte Streich gelingen, hätte man vier Runden vor dem Ende der Qualifikationsgruppe in der Fußball-Bundesliga sieben Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht aus Vorarlberg.