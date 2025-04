Trump über Putin: „Führt mich an Nase herum“

Aus dem Versprechen, den Krieg in nur 24 Stunden beenden zu können, ist mittlerweile ein schmerzvolles Hin und Her geworden. Zuletzt hatte der Republikaner – wieder einmal – kein gutes Haar an Selenskyj gelassen: Er würde mit seiner Haltung das Blutvergießen in der Ukraine nur unnötig in die Länge ziehen, warf Trump seinem ukrainischen Amtskollegen etwa an den Kopf.