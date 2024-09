Trump startet eigene Plattform für Kryptowährungen

Gemeinschaftliche Bewegung

Maßgebliche Triebfedern des Trump-Projekts sind die bereits etablierten Kryptowährungsunternehmer Zachary Folkman und Chase Herro. Sie kündigten an, dass auf der Plattform in erster Linie sogenannte Stablecoins verwendet würden, die meist an den Wert einer konventionellen Währung gekoppelt sind, häufig den Dollar. Dadurch sind sie gefeit gegen die mitunter heftigen Kursschwankungen im Kryptosektor.