Das ist der neue VW-Transporter auf Ford-Basis

Jetzt also die „siebte Generation des Transporters“. Von T7 sprechen sie nicht, das scheint dem Multivan vorbehalten zu sein, also einem originären VW-Produkt. Der Transporter kommt - wie der T7 – als Verbrenner (nur Diesel) und Plug-in-Hybrid, aber auch mit Elektroantrieb in drei Leistungsstufen. Die Transporter-Baureihe fächert sich wiederum in die reinen Nutzfahrzeuge und in die Caravelle-Serie auf.