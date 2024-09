„Bleiben nur Gespräche mit SPÖ, NEOS und Grünen“

„Krone“: Herr Haslauer, Donald Trump hat in einer TV-Debatte gesagt, Migranten würden die Katzen und Hunde der Einheimischen aufessen. Was denken Sie sich da über den geistigen Zustand der Politik?

Wilfried Haslauer: Ich glaube, das ist eine personenbezogene Sache. Es geht um Übertreibung und Zuspitzung. Was Trump neu gebracht hat, ist die Methode der Lügengeschichten in einem bisher nicht gekannten Ausmaß.