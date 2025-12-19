Vorteilswelt
Glühwein um 1 Euro

Ultrabillig-Adventmarkt macht Halt in Alpenstraße

Salzburg: Wirtschaft
19.12.2025 19:00
Florian Gschaider und Manuela Stöckl
Florian Gschaider und Manuela Stöckl(Bild: Andreas Tröster)

Da konnten die Besucher ihren Augen kaum trauen: Glühwein um nur einen Euro! Und das noch dazu in Salzburg! Dancings Stars Florian Gschaider und Manuela Stöckl wagten am Donnerstag gleich den Selbsttest am Hofer-Ultrabillig-Weihnachtsmarkt in der Alpenstraße in Salzburg-Stadt.

0 Kommentare

Zum Glühwein verkosteten sie gleich auch noch eine Bratwurst um zwei Euro. Die Kraft werden die beiden Tänzer demnächst brauchen: „Wir bereiten uns schon auf unsere nächsten Auftritte vor, unter anderem beim ÖVP-Ball“, erzählte Florian Gschaider.

Claudia Bazanella (mittig) mit 1-Euro-Glühwein
Claudia Bazanella (mittig) mit 1-Euro-Glühwein(Bild: Andreas Tröster)
Nicht nur dem Gusto und dem Geldbörserl tat der Hofer-Adventmarktbesuch gut. Auch den guten Zweck unterstützten die beiden damit automatisch. Denn: „Die Einnahmen aus dem Markt kommen dem Ö3-Weihnachtswunder zugute“, sagte Claudia Bazanella, Marketingverantwortliche bei Hofer. Geöffnet hat der Markt nur noch heute und am Samstag von 14 bis 20 Uhr.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
