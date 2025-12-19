Ultrabillig-Adventmarkt macht Halt in Alpenstraße

Da konnten die Besucher ihren Augen kaum trauen: Glühwein um nur einen Euro! Und das noch dazu in Salzburg! Dancings Stars Florian Gschaider und Manuela Stöckl wagten am Donnerstag gleich den Selbsttest am Hofer-Ultrabillig-Weihnachtsmarkt in der Alpenstraße in Salzburg-Stadt.
Zum Glühwein verkosteten sie gleich auch noch eine Bratwurst um zwei Euro. Die Kraft werden die beiden Tänzer demnächst brauchen: „Wir bereiten uns schon auf unsere nächsten Auftritte vor, unter anderem beim ÖVP-Ball“, erzählte Florian Gschaider.
Nicht nur dem Gusto und dem Geldbörserl tat der Hofer-Adventmarktbesuch gut. Auch den guten Zweck unterstützten die beiden damit automatisch. Denn: „Die Einnahmen aus dem Markt kommen dem Ö3-Weihnachtswunder zugute“, sagte Claudia Bazanella, Marketingverantwortliche bei Hofer. Geöffnet hat der Markt nur noch heute und am Samstag von 14 bis 20 Uhr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.