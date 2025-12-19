Ultrabillig-Adventmarkt macht Halt in Alpenstraße

Nicht nur dem Gusto und dem Geldbörserl tat der Hofer-Adventmarktbesuch gut. Auch den guten Zweck unterstützten die beiden damit automatisch. Denn: „Die Einnahmen aus dem Markt kommen dem Ö3-Weihnachtswunder zugute“, sagte Claudia Bazanella, Marketingverantwortliche bei Hofer. Geöffnet hat der Markt nur noch heute und am Samstag von 14 bis 20 Uhr.