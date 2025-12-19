So schnell waren Tickets für Volbeat vergriffen

Es wird das einzige Konzert abseits der großen Festivalbühnen sein – was durchaus zum rasanten Ticketverkauf beigetragen hat: Wie berichtet, wird die dänische Kult-Band Volbeat im kommenden Mai am Salzburger Residenzplatz rocken. In kürzester Zeit waren die Tickets vergriffen. Und auch für Pizzera & Jaus gibt es nur mehr ein geringes Kontingent...
Wer am Freitagvormittag gezögert hat, der schaute durch die Finger: Pünktlich um 10 Uhr gingen für das Volbeat-Konzert am Salzburger Residenzplatz die digitalen Tore für den Kartenverkauf bei der Ticketplattform oeticket auf. Und wie es scheint, saßen tausende Fans bereits vor den Bildschirmen und warteten darauf, dass sie sich ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk sichern konnten.
Binnen 34 Minuten waren mehr als 11.000 Tickets vergriffen. Das Maximum von 12.500 Stück war noch vor zwölf Uhr mittags weg. Das verwundert auch Thomas Semmler, der mit seiner Firma Semtainment die Altstadtkonzerte wiederbelebt: „Wir haben schon damit gerechnet, dass Volbeat ausverkauft sein wird. Aber dass in der Weihnachtszeit, wo es ohnehin stressig ist, die Tickets so schnell vergriffen sind, das überrascht und freut mich zugleich.“ Bei den 12.500 Karten ist auch das absolute Limit erreicht – mehr Besucher verträgt das Gelände rund um den Residenzbrunnen nicht.
Die hohe Nachfrage bestätigt den gebürtigen Kärntner darin, dass am Residenzplatz auch ein Kontrast-Musikprogramm geboten werden sollte. Schließlich ist die Musik von Volbeat – mit schnellem, melodischen Metal-Tönen und harten Rock-Riffs – nicht das, was die Klassik-Stadt Salzburg ansonsten so gewöhnt ist.
Austro-Pop folgt Dänen-Rock
Wie berichtet, geht die Wiedergeburt der Altstadt-Konzerte in die zweite Runde. Volbeat machen am 29. Mai den Auftakt in die wiederbelebte Eventserie in der Landeshauptstadt. Am 30. Mai folgen dann Pizzera & Jaus, die von niemand geringerem als Wolfgang Ambros eingeleitet werden. Auch für dieses Konzert sind nur mehr 500 Tickets übrig.
Nach einer langen Tradition von Top-Stars im Herzen der Mozartstadt war 2016 plötzlich Schluss. Herbert Grönemeyer war quasi das Schlusslicht einer ganzen Reihe von nationalen und internationalen Superstars, die den Residenzplatz zum Beben brachten. Vor der deutschen Kultstimme rockten etwa Pearl Jam, Tina Turner, Joe Cocker oder Falco die Altstadt.
Im heurigen Jahr hauchten der deutsche Kult-DJ Paul Kalkbrenner und die österreichische Pop/Rock-Band Wanda der Altstadt nach fast zehn Jahren Pause wieder musikalisches Leben ein. Die beiden Konzerte waren rasch ausverkauft – auch wenn sie nicht so eine rasante Anziehungskraft hatten wie Volbeat.
Mit Semtainment gelingt es der neuen Stadtregierung unter Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) scheinbar, die Konzertserie erfolgreich weiterzuführen. Die hohe Nachfrage nach den Tickets gilt zumindest als Indiz dafür.
