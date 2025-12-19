So schnell waren Tickets für Volbeat vergriffen

Binnen 34 Minuten waren mehr als 11.000 Tickets vergriffen. Das Maximum von 12.500 Stück war noch vor zwölf Uhr mittags weg. Das verwundert auch Thomas Semmler, der mit seiner Firma Semtainment die Altstadtkonzerte wiederbelebt: „Wir haben schon damit gerechnet, dass Volbeat ausverkauft sein wird. Aber dass in der Weihnachtszeit, wo es ohnehin stressig ist, die Tickets so schnell vergriffen sind, das überrascht und freut mich zugleich.“ Bei den 12.500 Karten ist auch das absolute Limit erreicht – mehr Besucher verträgt das Gelände rund um den Residenzbrunnen nicht.